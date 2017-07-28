Суд оштрафовал на 130 тысяч рублей ответственных за спуск лавины в Хибинах, при котором погибли три человека

Кировский городской суд Мурманской области назначил в размере 130 тысяч рублей двоим сотрудникам предприятия «Апатит», которые обвинялись в причинении смерти по неосторожности троим людям, погибшим при контролируемом спуске лавины в феврале 2016 года.

Как следует из сообщения СК РФ и информации на сайте суда, дело было прекращено в связи с возмещением обвиняемыми ущерба в размере шести миллионов рублей. При этом суд установил, что подсудимые не обеспечили при организации спуска лавины необходимые условия безопасности.

По делу проходили глава отдела лавинной безопасности в управлении промышленной безопасности «Апатита» Александр Волков и главный специалист по оперативной работе транспортного управления Д. Зараев.

Изначально дело было возбуждено по статье «нарушения правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности гибель людей» (часть 3 статьи 216 УК РФ), предусматривающей лишение свободы на срок до семи лет. Позже его переквалифицировали по статье «причинение смерти по неосторожности», по которой максимальное наказание — четыре года лишения свободы.