«Седьмой континент» передаст две трети магазинов другим торговым сетям

Сеть супермаркетов «Седьмой континент» сдаст в аренду две трети своих магазинов другим ритейлерам. Об этом рассказал владелец сети Александр Занадворов.

Из 120 супермаркетов 50 отойдут X5 Retail Group, которая откроет в них «Пятерочку». Еще 18 точек заберет «Азбука вкуса». 15 магазинов поделят между собой «Магнит», «Атак», «Дикси» и другие сети.

37 магазинов «Седьмой континент» вместе с правами на бренд получит холдинг «Сладкая жизнь». С 2016 года две сети объединили логистику, а основатель «Сладкой жизни» Альберт Гусев вошел в совет директоров «Седьмого континента».

Принадлежащие Занадворову 14 гипермаркетов «Наш» арендует сеть «Лента».

По словам источника РБК, решение о передаче магазинов в аренду связано с желанием Занадворова выйти из розничного бизнеса.

РБК оценивает доход Занадворова от сдачи супермаркетов в аренду в 3,5-7,4 миллиарда рублей в год.