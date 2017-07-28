Ройзмана официально сняли с выборов губернатора Свердловской области

РИА Новости
13:05, 28 июля 2017
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Мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана не зарегистрировали кандидатом на выборах губернатора Свердловской области. Такое решение приняла областная избирательная комиссия на заседании 28 июля.

Ройзмана отказались зарегистрировать из-за отсутствия «необходимых документов». Речь, судя по всему, идет о недостаточном количестве подписей муниципальных депутатов, о котором говорил сам Ройзман.

С аналогичной формулировкой с выборов сняли Виктора Костромина («Народ против коррупции»), Олесю Красновец («Патриоты России») и Олега Сотникова (Партия ветеранов России).

О том, что ему не хватает подписей муниципальных депутатов, Ройзман объявил 18 июля. Он собрал две трети от необходимых 130 подписей. Снимать кандидатуру самостоятельно Ройзман отказался.

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