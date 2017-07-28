«Больше всего меня удивила поддержка Путина». Математик Богатов рассказал о своем уголовном деле

Математик Дмитрий Богатов, обвиненный в призывах к терроризму и массовым беспорядкам, рассказал «Фонтанке» о пребывании в СИЗО и ходе расследования своего дела. Богатов ответил на вопросы, которые ему прислали еще до перевода под домашний арест.

По словам Богатова, когда к нему пришла полиция, он не понял, с чем это связано. «Фраза, что у „них повестка“, ассоциировалась только с военкоматом», — пояснил он. Его следователи не выслушали, сказав, что сами разберутся.

На вопрос о движении #freeBogatov (англ. — свободу Богатову) математик заметил, что его больше всего удивила поддержка президента России Владимира Путина. Он привел цитату из ответа Путина на вопрос о доказательствах вмешательства России в американские выборы.

Тогда Путин заявил, что IP-адреса «можно придумать» или сделать вид, что информацию якобы отправляли трехлетние дети. «Такие специалисты сегодня в мире в сфере этих технологий, что они вам что угодно придумают, а потом кого угодно обвинят», — говорил Путин.

Богатов на это заметил, что при желании можно любого человека обвинить в преступлении, используя его личные данные. «При такой работе силовиков доказывать, что вы не верблюд, вы будете из СИЗО», — пояснил он.

Математик также раскритиковал попытки ограничить распространение информации блокировками анонимайзеров: «Если вы видите кого-то, кто верит, что ограничение свободы даст безопасность и улучшит жизнь, не пожалейте сил, донесите до него гордость человека, который сам способен понять, что такое хорошо, а что такое плохо».