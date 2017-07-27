В третьем сезоне «Настоящего детектива» сыграет лауреат «Оскара» Махершала Али

В третьем сезоне сериала «Настоящий детектив» сыграет Махершала Али — лауреат премии «Оскар» за роль второго плана в фильме «Лунный свет». Об этом сообщил программный директор канала HBO Кейси Блойз. Какую именно роль исполнит Али, неизвестно.

Актер опубликовал в своем инстаграме постер «Настоящего детектива».

A post shared by Mahershala Ali (@mahershalaali) on Jul 26, 2017 at 3:12pm PDT

Кейси Блойз рассказал, что HBO ведет переговоры с режиссерами о съемках нового сезона «Настоящего детектива». Пока никаких договоренностей не достигнуто.