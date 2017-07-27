В третьем сезоне «Настоящего детектива» сыграет лауреат «Оскара» Махершала Али

Deadline
13:23, 27 июля 2017
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В третьем сезоне сериала «Настоящий детектив» сыграет Махершала Али — лауреат премии «Оскар» за роль второго плана в фильме «Лунный свет». Об этом сообщил программный директор канала HBO Кейси Блойз. Какую именно роль исполнит Али, неизвестно.

Актер опубликовал в своем инстаграме постер «Настоящего детектива».

A post shared by Mahershala Ali (@mahershalaali) on

Кейси Блойз рассказал, что HBO ведет переговоры с режиссерами о съемках нового сезона «Настоящего детектива». Пока никаких договоренностей не достигнуто.

Первый сезон «Настоящего детектива» вышел на канале HBO в 2014 году. Главные роли в нем исполнили Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон. Сериал получил отличные отзывы критиков и завоевал пять телевизионных премий «Эмми». Во втором сезоне, вышедшем в 2015 году, сыграли Колин Фаррел, Рэйчел Макадамс и Винс Вон.
Махершала Али — первый мусульманин, получивший «Оскара» в актерской номинации.
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