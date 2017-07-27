В Швеции уволили двух министров. Из-за них за рубеж утекли персональные данные военнослужащих

Премьер-министр Швеции Стефан Левен на экстренной пресс-конференции объявил об увольнении двух министров — министра внутренних дел Андерса Игемана и министра инфраструктуры Анны Юханссон. Это произошло из-за того, что за рубеж утекли базы данных о шведских военнослужащих, а также личные данные обо всех шведах, у кого есть водительские права.

Оппоненты Левена призывали уволить и министра обороны Петера Хультквиста, но премьер-министр не стал его снимать с должности. Журналисты предполагали, что на пресс-конференции может быть также объявлено об отставке всего правительства или о внеочередных выборах. Левен заявил, что такие шаги привели бы к политическому кризису в Швеции.