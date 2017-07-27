В Швеции уволили двух министров. Из-за них за рубеж утекли персональные данные военнослужащих

Svenska Dagbladet
10:10, 27 июля 2017
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Премьер-министр Швеции Стефан Левен на экстренной пресс-конференции объявил об увольнении двух министров — министра внутренних дел Андерса Игемана и министра инфраструктуры Анны Юханссон. Это произошло из-за того, что за рубеж утекли базы данных о шведских военнослужащих, а также личные данные обо всех шведах, у кого есть водительские права.

Оппоненты Левена призывали уволить и министра обороны Петера Хультквиста, но премьер-министр не стал его снимать с должности. Журналисты предполагали, что на пресс-конференции может быть также объявлено об отставке всего правительства или о внеочередных выборах. Левен заявил, что такие шаги привели бы к политическому кризису в Швеции.

«Я не считаю правильным втягивать Швецию в политический кризис», — заявил Левен (швед. яз.).

Svenska Dagbladet
Критика правительства Левена связана с контрактом, который транспортное агентство заключило с IBM в 2015 году. Он касался обработки непубличных данных о шведах — в том числе информации о тех, кто служит в армии. IBM отдала исполнять контракт подрядчикам в Чехию и Румынию. Служба безопасности предупреждала транспортное агентство о рисках, но оно эти предупреждения проигнорировало.
По данным шведской прессы, на которые ссылается The Financial Times, за рубеж также были отправлены данные о шведах, заподозренных в совершении преступлений, и адреса пилотов ВВС.
О том, утекла ли информация от субподрядчиков куда-то еще, ничего не сообщалось.
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