В Абхазии разбился российский легкомоторный самолет. Погибли три человека, в том числе ребенок

В Абхазии в окрестностях города Пицунды разбился легкомоторный самолет, принадлежавший российскому авиаклубу «Седьмое небо».

В самолете, как сообщает МЧС Абхазии, находились три человека, в том числе 11-летняя девочка. Все они погибли.

По информации российского посольства в Абхазии, погибшие были гражданами РФ.

«Подробности произошедшего выясняются, предположительно, пилот не справился с управлением, и самолет рухнул в реку Бзыбь недалеко от Пицунды», — заявил глава МЧС Абхазии Лев Квициния.