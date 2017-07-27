В Абхазии разбился российский легкомоторный самолет. Погибли три человека, в том числе ребенок
В Абхазии в окрестностях города Пицунды разбился легкомоторный самолет, принадлежавший российскому авиаклубу «Седьмое небо».
В самолете, как сообщает МЧС Абхазии, находились три человека, в том числе 11-летняя девочка. Все они погибли.
По информации российского посольства в Абхазии, погибшие были гражданами РФ.
«Подробности произошедшего выясняются, предположительно, пилот не справился с управлением, и самолет рухнул в реку Бзыбь недалеко от Пицунды», — заявил глава МЧС Абхазии Лев Квициния.
Это уже второй подобный инцидент за последний месяц. Шестого июля при заходе на полевой аэродром Пицунды совершил жесткую посадку самолет А-ЗЗ МА, принадлежащий частному лицу. Двое пассажиров — туристы из Москвы — получили травмы различной степени тяжести.