Суд отказался взыскать с Потанина 850 миллиардов рублей по иску его бывшей жены

Наталья Потанина подала иск к бывшему супругу в мае 2017 года. Она потребовала признать совместным имуществом бывших супругов акции компаний Pharanco, Bektanco, Decoso и Lovenco, зарегистрированных на Кипре, а также права к трастовым управляющим или доверительным собственникам акций «Норильского никеля» и компании «Полюс Золото».

Владимир и Наталья Потанина развелись в 2014 году. При разделе имущества бывшая жена бизнесмена требовала, в частности, половину доли Потанина в «Норильском никеле». Суд отказался удовлетворить эти претензии, сославшись на то, что Потанин напрямую не владеет акциями этой компании.