Суд отказался взыскать с Потанина 850 миллиардов рублей по иску его бывшей жены
Пресненский суд Москвы отклонил иск Натальи Потаниной, которая требовала взыскать с ее бывшего мужа, бизнесмена Владимира Потанина 850 миллиардов рублей.
Адвокат Потаниной Павел Коновалов сообщил, что иск отклонен из-за истечения срока давности. Он пообещал обжаловать решение суда.
Наталья Потанина подала иск к бывшему супругу в мае 2017 года. Она потребовала признать совместным имуществом бывших супругов акции компаний Pharanco, Bektanco, Decoso и Lovenco, зарегистрированных на Кипре, а также права к трастовым управляющим или доверительным собственникам акций «Норильского никеля» и компании «Полюс Золото».
Владимир и Наталья Потанина развелись в 2014 году. При разделе имущества бывшая жена бизнесмена требовала, в частности, половину доли Потанина в «Норильском никеле». Суд отказался удовлетворить эти претензии, сославшись на то, что Потанин напрямую не владеет акциями этой компании.