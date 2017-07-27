«Одноклассники» начнут выпускать сериалы
Социальная сеть «Одноклассники» начнет выпускать сериалы и реалити-шоу. Об этом сообщает РБК.
По словам источника издания, шоу будут рассчитаны на «семейную и женскую аудиторию». По данным соцсети, женщины составляют 62 процента от более чем 70-миллионной аудитории «Одноклассников» и 60 процентов от пользователей видеоплатформы сайта.
«Один ситком будет посвящен взаимоотношениям в семье, второй будет романтическим в стиле фильма „Покровские ворота“, также запланирован сериал в стиле „Секса в большом городе“ и реалити-шоу о диетах и похудении», — рассказал источник РБК.
В пресс-службе социальной сети подтвердили, что ведут переговоры с производителями сериалов и телеканалами, назвав это «логичным шагом в развитии видеоплатформы» соцсети, где «видео набирают более 400 миллионов просмотров в сутки».
За год «Одноклассники» планируют выпустить пилотные серии четырех проектов.
«Главная задача нового проекта — увеличить количество времени, которое пользователь проводит в соцсети, — поясняет РБК источник, знакомый с ходом реализации проекта. — Запуск собственных сериалов должен увеличить продажи рекламы, принести выручку от спонсоров и улучшить имидж соцсети в глазах потенциальных партнеров».