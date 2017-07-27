«Одноклассники» начнут выпускать сериалы

Социальная сеть «Одноклассники» начнет выпускать сериалы и реалити-шоу. Об этом сообщает РБК.

По словам источника издания, шоу будут рассчитаны на «семейную и женскую аудиторию». По данным соцсети, женщины составляют 62 процента от более чем 70-миллионной аудитории «Одноклассников» и 60 процентов от пользователей видеоплатформы сайта.

«Один ситком будет посвящен взаимоотношениям в семье, второй будет романтическим в стиле фильма „Покровские ворота“, также запланирован сериал в стиле „Секса в большом городе“ и реалити-шоу о диетах и похудении», — рассказал источник РБК.

В пресс-службе социальной сети подтвердили, что ведут переговоры с производителями сериалов и телеканалами, назвав это «логичным шагом в развитии видеоплатформы» соцсети, где «видео набирают более 400 миллионов просмотров в сутки».

За год «Одноклассники» планируют выпустить пилотные серии четырех проектов.