На шоссе в Юте разбился небольшой самолет

CBS
11:18, 27 июля 2017
Надежный источник

На шоссе в штате Юта разбился небольшой одномоторный самолет, на борту которого находились четыре человека. Все они погибли. На земле никто не пострадал.

Самолет потерпел катастрофу вскоре после вылета из местного аэропорта. Один из очевидцев рассказал, что услышал «очень громкий звук», после чего самолет начал падать с высоты около 100 метров. Другой очевидец предположил, что пилот пытался совершить посадку на шоссе.

Причина аварии пока не установлена.

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