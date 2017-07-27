На шоссе в Юте разбился небольшой самолет
На шоссе в штате Юта разбился небольшой одномоторный самолет, на борту которого находились четыре человека. Все они погибли. На земле никто не пострадал.
Small plane crash on Utah highway kills 4 people aboard, authorities say https://t.co/YTSfQQZ8Gt pic.twitter.com/Ka59dVcNnl— CBS News (@CBSNews) July 27, 2017
Самолет потерпел катастрофу вскоре после вылета из местного аэропорта. Один из очевидцев рассказал, что услышал «очень громкий звук», после чего самолет начал падать с высоты около 100 метров. Другой очевидец предположил, что пилот пытался совершить посадку на шоссе.
Причина аварии пока не установлена.
NEW: Video shows freeway on fire after deadly plane crash in Utah - https://t.co/FbC1C2RUPX— Breaking911 (@Breaking911) July 26, 2017
(Video Courtesy Sam Burke / KSL) pic.twitter.com/0F6izYZyVR