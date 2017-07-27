На шоссе в Юте разбился небольшой самолет

На шоссе в штате Юта разбился небольшой одномоторный самолет, на борту которого находились четыре человека. Все они погибли. На земле никто не пострадал.

Small plane crash on Utah highway kills 4 people aboard, authorities say https://t.co/YTSfQQZ8Gt pic.twitter.com/Ka59dVcNnl — CBS News (@CBSNews) July 27, 2017

Самолет потерпел катастрофу вскоре после вылета из местного аэропорта. Один из очевидцев рассказал, что услышал «очень громкий звук», после чего самолет начал падать с высоты около 100 метров. Другой очевидец предположил, что пилот пытался совершить посадку на шоссе.

Причина аварии пока не установлена.