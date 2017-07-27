На Храмовой горе произошли столкновения между мусульманами и полицией, пострадали более 50 человек
На Храмовой горе в Иерусалиме произошли столкновения между израильской полицией и мусульманами, которые пришли к вновь открывшейся после недавнего убийства двоих полицейских мечети.
По данным палестинского «Красного полумесяца», конфликт начался из-за закрытия одного из проходов на территорию комплекса, передает Associated Press.
Как пишет Jerusalem Post, мусульмане начали кидать в полицейских камни, а те в ответ применили против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули. По данным «Красного полумесяца», в результате столкновений, в том числе за пределами комплекса, пострадали 56 протестующих, передает AFP.
О пострадавших среди полицейских не сообщается.
Мусульмане собрались на Храмовой горе после того, как лидеры общины объявили о возобновлении молитв на этом месте. Это произошло после того, как израильские власти согласились убрать металлодетекторы и заграждения, установленные после убийства у комплекса двоих полицейских.
14 июля трое израильских арабов около Храмовой горы открыли стрельбу по полицейским, убив двоих человек. Нападавшие были убиты. Мечеть на Храмовой горе была временно закрыта, а израильские власти установили на комплексе металлодетекторы, камеры видеонаблюдения и заграждения.
Осенью 2015 года после очередного конфликта вокруг Храмовой горы в Израиле резко выросло количество уличных нападений радикально настроенных арабов на евреев. За прошедшее время, по данным AFP, погибли более 270 палестинцев (большинство из них, по словам израильских властей, были нападавшими) и более 40 израильтян.