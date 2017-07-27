На Храмовой горе произошли столкновения между мусульманами и полицией, пострадали более 50 человек

На Храмовой горе в Иерусалиме произошли столкновения между израильской полицией и мусульманами, которые пришли к вновь открывшейся после недавнего убийства двоих полицейских мечети.

По данным палестинского «Красного полумесяца», конфликт начался из-за закрытия одного из проходов на территорию комплекса, передает Associated Press.

Как пишет Jerusalem Post, мусульмане начали кидать в полицейских камни, а те в ответ применили против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули. По данным «Красного полумесяца», в результате столкновений, в том числе за пределами комплекса, пострадали 56 протестующих, передает AFP.

О пострадавших среди полицейских не сообщается.