Матери Станислава Клыха и Виктора Агеева попросили Путина и Порошенко помиловать сыновей

Матери осужденного в России украинца Станислава Клыха и задержанного под Луганском россиянина Виктора Агеева попросили президентов России и Украины помиловать и освободить сыновей. Видеозапись их обращения, снятую в Киеве, опубликовала «Новая газета».

«Я хочу чтобы вы, Владимир Владимирович Путин, и наши украинские власти, Петр Алексеевич Порошенко, решили этот вопрос. Мне кажется, в ваших силах это сделать — наших детей возвратить домой, помиловать их и прекратить войну», — сказала на видео Тамара Клых.

Светлана Агеева, в свою очередь, сказала, что «пора прекращать эту войну», разъединившую народы России и Украины. «Вот это горе, оно сейчас объединяет наши материнские сердца», — сказала она.