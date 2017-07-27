Матери Станислава Клыха и Виктора Агеева попросили Путина и Порошенко помиловать сыновей

Новая газета
20:56, 27 июля 2017
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Матери осужденного в России украинца Станислава Клыха и задержанного под Луганском россиянина Виктора Агеева попросили президентов России и Украины помиловать и освободить сыновей. Видеозапись их обращения, снятую в Киеве, опубликовала «Новая газета».

«Я хочу чтобы вы, Владимир Владимирович Путин, и наши украинские власти, Петр Алексеевич Порошенко, решили этот вопрос. Мне кажется, в ваших силах это сделать — наших детей возвратить домой, помиловать их и прекратить войну», — сказала на видео Тамара Клых.

Светлана Агеева, в свою очередь, сказала, что «пора прекращать эту войну», разъединившую народы России и Украины. «Вот это горе, оно сейчас объединяет наши материнские сердца», — сказала она.

Матери Клыха и Агеева через «Новую газету» обратились к Путину и Порошенко
novayagazeta

«От всей души, от всего сердца, не доведи вам бог испытать такую боль, какую испытываю я и какую испытывает Светлана, чей сын находится в таком же положении, как и мой сын!», — заявила Тамара Клых.

Новая газета
Гражданин Украины Станислав Клых в мае 2016 года был осужден на 20 лет за участие в боевых действиях на стороне чеченских сепаратистов в 1990-х годах. Вместе с ним к 22,5 года заключения приговорили украинца Николая Карпюка. Они оба настаивают, что не воевали в Чечне.
Россиянин Виктор Агеев был задержан в июне 2017 года под Луганском в ходе боя украинских военных с сепаратистами. Минобороны Украины, сам Агеев и его мать утверждают, что он служит в российской армии по контракту. Власти РФ отрицают это.
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