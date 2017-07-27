Александр Овечкин возглавил рейтинг российских знаменитостей Forbes

Хоккеист Александр Овечкин возглавил в 2017 году рейтинг российских знаменитостей по версии Forbes. Доходы Овечкина журнал оценил в 14 миллионов долларов, хоккеист с 2009 года находился в топ-5 рейтинга.

Лидер рейтинга на протяжении последних четырех лет, теннисистка Мария Шарапова опустилась на 19 место. Ее доходы Forbes оценил в 3 миллиона долларов, они сократились в семь раз по сравнению с предыдущим годом на фоне дисквалификации из-за употребления мельдония.

Второе место в 2017 году занял певец Филипп Киркоров (7,4 миллиона долларов), третий Григорий Лепс (6 миллионов).

В десятке главных знаменитостей помимо Овечкина еще двое хоккеистов — нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин (6-й) и вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский (8-й, впервые в рейтинге).

Новичками рейтинга также стали шахматист Сергей Карякин (35-й) и режиссер театра и кино Кирилл Серебренников (39-й).