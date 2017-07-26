В больнице на Урале решили штрафовать врачей за смерть пациентов

В городе Катайск в Курганской области врачей центральной районной больницы штрафуют на 500 рублей за смерть пациентов моложе 60 лет, если пациенты умерли от инфаркта или инсульта и последний год жизни не наблюдались у врача.

Как сообщает издание Znak.com, с врачами в больнице заключают дополнительное соглашение о «выплатах стимулирующего характера», которые рассчитываются по балльной системе. За смерть пациента вычитают пять баллов. Для врачей один балл равняется 100 рублям, для медсестер и фельдшеров — 50 рублям.

Штрафы предусмотрены не только за смерть пациентов. По три балла вычитают, когда у пациента диагностируют рак в последней стадии или туберкулез (при условии, если пациент не делал флюорографию более двух лет). Два балла вычитают, если поступает обоснованная жалоба от пациента.

Один из врачей, работающих в поликлинике при больнице, рассказал Znak.com, что врачи зарабатывают не более 25 тысяч рублей, а фельдшеры — около 10 тысяч.

Главный врач Катайской центральной районной больницы Сергей Мисюк назвал дополнительное соглашение типовым. «Там предусматриваются и поощрения, и наказания», — сообщил он. Мисюк отметил, что балльная система, разработанная в больнице, не противоречит закону.