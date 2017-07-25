В Швейцарии задержали подозреваемого в нападении на людей с бензопилой

В швейцарском городе Тальвиле задержан мужчина, подозреваемый в нападении на пять человек с бензопилой 24 июля.

Нападавший — 51-летний Франц Вроузис — был задержан примерно в 60 километрах от города Шаффхаузен, где произошло преступление. В его поисках принимали участие более сотни полицейских из Швейцарии и Германии.