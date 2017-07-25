В Швейцарии задержали подозреваемого в нападении на людей с бензопилой
В швейцарском городе Тальвиле задержан мужчина, подозреваемый в нападении на пять человек с бензопилой 24 июля.
Нападавший — 51-летний Франц Вроузис — был задержан примерно в 60 километрах от города Шаффхаузен, где произошло преступление. В его поисках принимали участие более сотни полицейских из Швейцарии и Германии.
24 июля Франц Вроузис напал с бензопилой на людей в здании страховой компании. В результате пострадали пять человек (из них по-крайней мере двое были ранены бензопилой), один из которых получил серьезные ранения. Известно, что он был клиентом компании.
В полиции заявили, что мужчина, по имеющимся данным, живет один в лесу. Ранее он привлекался к ответственности за незаконное хранение оружия.