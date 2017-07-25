В Ростове-на-Дону завели дело на курьера, укравшего посылки и выкинувшего упаковки в заросли у реки

Полиция Ростовской области сообщила о возбуждении уголовного дела по статье «кража» в отношении сотрудника «Почты России», который похитил несколько посылок и выкинул упаковки от них в зарослях на берегу реки.

В сообщении сказано, что 30-летний мужчина украл посылки и бандероли во время разгрузки почты в сортировочном центре. «Вскрыв упаковки, которые он выбросил в прибрежных зарослях, мужчина спрятал содержимое посылок, в багажнике автомобиля своего знакомого», — рассказали полицейские.

Похищенные предметы, как сообщает полиция, были изъяты. Все ли украденные посылки удалось найти и сколько всего их было, не уточняется.

«В ходе расследования полицейскими будет установлена возможность совершения подозреваемым аналогичных хищений ранее», — говорится в сообщении.