В Петербурге у станции метро образовалась очередь из пассажиров из-за проверок на металлодетекторах

В Санкт-Петербурге у станции метро «Электросила» вечером 25 июля образовалась очередь из пассажиров, которые из-за досмотра на металлодетекторе не могут попасть внутрь. Об этом сообщают петербургские издания «Фонтанка» и «Бумага».

В очереди, как пишут журналисты, выстроились около ста человек. Судя по фотографиям и видео, длина очереди достигала 70-80 метров.

Очередь в метро 🚋 Электросила pic.twitter.com/0EMypd6qDP — Саша 36 (@kuzin_alex2) July 25, 2017

Как пишет «Фонтанка», очереди на вход на четырех станциях петербургского метро («Электросила», «Спасская», «Звенигородская» и «Крестовский остров») начались из-за начала 23 июля эксперимента по проведению проверок, предусмотренных постановлением правительства, которое было принято после теракта в апреле 2017 года.

Тех пассажиров, на которых срабатывают металлодетекторы, отправляют на дополнительный досмотр; при этом металлические предметы, как заявили в пресс-службе метрополитена, есть с собой у большинства людей.

Из-за слишком большого количества пассажиров станции несколько раз пришлось закрывать на вход. Пассажиры жаловались, что ждать входа внутрь приходилось более 20 минут.

Начальник петербургского метро Владимир Гарюгин заявил «Фонтанке», что на выбранных для эксперимента станциях пассажиропоток достигает 15-20 процентов от максимально загруженных. «Если выполнять существующие требования на самых пассажиронапряженных станциях, транспортная обстановка на них значительно обострится», — заявил он.