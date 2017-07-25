В Магнитогорске экстрасенса предостерегли от экстремистских действий из-за критики ЕГЭ в соцсетях

В Магнитогорске прокуратура вынесла местному жителю, который называет себя экстрасенсом, предостережение о недопустимости экстремистских действий из-за записей в соцсетях о едином госэкзамене (ЕГЭ). Об этом сообщается на сайте прокуратуры Челябинской области.

Ведомство решило вынести предостережение мужчине после проверки его собственного обращения — он жаловался, что его ребенка не приняли в школу после подготовительных курсов и «требовал навести порядок в системе образования», угрожая навести порядок сам с помощью «экзотерических методами» (так написано в пресс-релизе. — прим. «Медузы»).

На его страницах в соцсетях сотрудники прокуратуры нашли «призывы по защите от властей, об отмене единого государственного экзамена». В ведомстве пришли к выводу, что «на своих эзотерических приемах» мужчина может «склонить граждан к экстремистским действиям». В связи с этим его и было решено предупредить о недопустимости призывов к экстремизму.

Как отмечает информационно-аналитический центр «Сова», который занимается мониторингом применения антиэкстремистских законов в России, «дискуссия об отмене ЕГЭ не имеет никакого отношения к экстремистской деятельности».

Мужчину зовут Сергей Литвинов, сообщает сайт 74.ru. Он рассказал изданию, что написал в соцсетях о напряженности, которую вызывает тема ЕГЭ в обществе и «рассуждал о бездействии властей в решении этого вопроса».

«Но я не призвал никого выходить на улицу, а предлагал провести медитацию и снять эту напряженность», — заявил он.

Позже он удалил запись (почему он это сделал, не поясняется). Как пишет 74.ru, ранее Литвинов предлагал за «комфортную сумму» принять участие в «экстрасенсорной практике по возврату вреда» от ЕГЭ «его авторам и исполнителям».