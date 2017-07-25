Научный руководитель Путина пожаловался на заказные публикации после того, как его назвали долларовым миллиардером

Говорит Москва
06:22, 25 июля 2017
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Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко обвинил СМИ в публикации заказных материалов о себе. Об этом говорится в письме Литвиненко, которое он разослал вечером 24 июля.

Он добавил, что публикации не имеют «ничего общего с профессиональным объективным журналистским подходом, исключающим предвзятость в подаче материалов» и теперь у него нет «больше права оставлять без ответа тех, кто намеренно порочит мою репутацию».

Напрямую о подаче исков против каких-либо изданий Литвиненко ничего не сказал. Он также не упомянул ни одно СМИ, которое, по его словам, опубликовало заказные материалы. Публикации, по мнению Литвиненко, ударили не только по нему, но и по Горному университету и его семье.

«Количество таких „материалов“ СМИ, слепленных из слухов и домыслов, давно вышло за рамки приличий, и не дает мне больше права оставлять без ответа тех, кто намеренно порочит мою репутацию», — написал Литвиненко.

Говорит Москва
Заявление Литвиненко появилось в день, когда в «Ведомостях» вышла статья, основанная на декларации ректора. Из нее следует, что Литвиненко стал долларовым миллиардером, так как теперь владеет 19,35 процента акций «Фосагро». По версии «Ведомостей», акции он получил за поддержку компании во время первого дела «ЮКОСа».
Доход Литвиненко за 2016 год в 30 раз превысил его зарплату на посту ректора.
В июле также появлялись публикации о дочери Литвиненко Ольге. Она в 2011 году уехала из России, из-за чего Литвиненко обратился в СК с заявлением о похищении. Теперь Ольга Литвиненко написала заявление о вступлении в «Открытую Россию» бывшего владельца «ЮКОСа» Михаила Ходорковского.
В 1997 году Владимир Путин защитил кандидатскую диссертацию под научным руководством Литвиненко.
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