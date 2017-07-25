Научный руководитель Путина пожаловался на заказные публикации после того, как его назвали долларовым миллиардером

Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко обвинил СМИ в публикации заказных материалов о себе. Об этом говорится в письме Литвиненко, которое он разослал вечером 24 июля.

Он добавил, что публикации не имеют «ничего общего с профессиональным объективным журналистским подходом, исключающим предвзятость в подаче материалов» и теперь у него нет «больше права оставлять без ответа тех, кто намеренно порочит мою репутацию».

Напрямую о подаче исков против каких-либо изданий Литвиненко ничего не сказал. Он также не упомянул ни одно СМИ, которое, по его словам, опубликовало заказные материалы. Публикации, по мнению Литвиненко, ударили не только по нему, но и по Горному университету и его семье.