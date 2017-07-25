МИД РФ: СБУ не пускает российских дипломатов к задержанному под Луганском Виктору Агееву

МИД РФ заявил, что Служба безопасности Украины не дает российским дипломатам встретиться с Виктором Агеевым — россиянином, которого в июне задержали в Луганской области как участника вооруженных формирований сепаратистов.

В МИДе утверждают, что посольство России в Киеве потребовало разрешить встречу дипломатов с Агеевым сразу после того, как узнало о его задержании, однако в СБУ заявили, что встреча может произойти не ранее 24 июля из-за «неотложных следственных (розыскных) мероприятий».

При этом, отмечают в МИД, с Агеевым позволили встретиться журналистам. Кроме того, «киевский режим» «использовал в качестве информповода даже материнские чувства (22 июля с Агеевым встретилась мать. — прим. «Медузы») для того, чтобы выставить себя в выгодном свете».

В МИД заявили, что «с удивлением» прочли в СМИ о том, что российские дипломаты за время с момента задержания Агеева сделали лишь «один звонок начальнику колонии» (об этом 23 июля писала «Новая газета». — прим. «Медузы)

О том, что российским дипломатам отказали в посещении Агеева, 25 июля сообщила и «Новая газета» со ссылкой на заведующего консульским отделом посольства РФ в Киеве. Отказ был предоставлен 13 июля. Предоставить его копию журналистам в посольстве отказались.

СБУ заявление российского МИДа пока не прокомментировала.