МИД РФ: СБУ не пускает российских дипломатов к задержанному под Луганском Виктору Агееву

МИД РФ
16:06, 25 июля 2017
Надежный источник

МИД РФ заявил, что Служба безопасности Украины не дает российским дипломатам встретиться с Виктором Агеевым — россиянином, которого в июне задержали в Луганской области как участника вооруженных формирований сепаратистов. 

В МИДе утверждают, что посольство России в Киеве потребовало разрешить встречу дипломатов с Агеевым сразу после того, как узнало о его задержании, однако в СБУ заявили, что встреча может произойти не ранее 24 июля из-за «неотложных следственных (розыскных) мероприятий».

При этом, отмечают в МИД, с Агеевым позволили встретиться журналистам. Кроме того, «киевский режим» «использовал в качестве информповода даже материнские чувства (22 июля с Агеевым встретилась мать. — прим. «Медузы») для того, чтобы выставить себя в выгодном свете».

В МИД заявили, что «с удивлением» прочли в СМИ о том, что российские дипломаты за время с момента задержания Агеева сделали лишь «один звонок начальнику колонии» (об этом 23 июля писала «Новая газета». — прим. «Медузы)

О том, что российским дипломатам отказали в посещении Агеева, 25 июля сообщила и «Новая газета» со ссылкой на заведующего консульским отделом посольства РФ в Киеве. Отказ был предоставлен 13 июля. Предоставить его копию журналистам в посольстве отказались.

СБУ заявление российского МИДа пока не прокомментировала.

Виктор Агеев был задержан 24 июня под Луганском, где участвовал в боевых действиях на стороне сепаратистов. Украина утверждает, что он российский военнослужащий. Сам он и его мать также говорили, что он в 2017 году подписал контракт с министерством обороны России.
Минобороны РФ отрицает, что Агеев служит в армии по контракту. По версии ведомства, после окончания срочной службы в 2016 году он не подписывал контракт с вооруженными силами.
МИД РФ комментировал задержание Агеева лишь 5 и 6 июля. Представитель ведомства Мария Захарова тогда говорила, что российское посольство на Украине «активным образом занимается судьбой российского гражданина» и «ведет активную работу, направленную на защиту [его] прав и законных интересов». О том, что к Агееву не пускают российских дипломатов, не сообщалось.
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