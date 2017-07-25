Футболист, потерявший ногу в авиакатастрофе, вернулся к тренировкам 👍
Бразильский голкипер Джексон Фольманн, потерявший ногу в катастрофе самолета, на котором летели футболисты клуба «Шапекоэнсе», возобновил тренировки.
Фольманн опубликовал в инстаграме видео, на котором снята его первая пробежка по футбольному полю.
Самолет с футболистами «Шапекоэнсе», а также персоналом команды и журналистами на борту разбился 28 ноября 2016 года перед посадкой в колумбийском городе Медельин. В катастрофе выжили шесть из 77 человек, в том числе трое футболистов.
Игроки летели в Колумбию на финальный матч Южноамериканского кубка. После катастрофы было решено присудить бразильской команде победу в этом турнире.