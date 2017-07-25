Эрмитаж согласовал установку мемориального знака с именем репрессированного ученого-арабиста

Сергей Пархоменко
09:48, 25 июля 2017
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Администрация Государственного Эрмитажа согласовала установку мемориального знака с именем Рихарда (Романа) Фасмера — востоковеда-арабиста, который до 1934 года был хранителем отдела нумизматики Эрмитажа. Фасмер был репрессирован, получил 10 лет лагерей и умер в 1938 году в Узбекистане.

О согласовании установки мемориального знака сообщил журналист Сергей Пархоменко. Он является координатором проекта «Последний адрес», участники которого добиваются установки памятных табличек с именами жертв сталинского террора.

Мемориальный знак с именем Фасмера появится на здании во дворе Эрмитажного театра — там, где раньше находились квартиры сотрудников музея.

Большая новость от петербургской рабочей группы «Последнего адреса». Администрация Эрмитажа подписала согласование на у...

Опубликовано Сергеем Пархоменко 25 июля 2017 г.
Рихард Фасмер работал в отделе нумизматики Эрмитажа с 1910 года. Он опубликовал в Советском Союзе и за рубежом более 50 статей по нумизматике.
В 1934 году Фасмера арестовали по обвинению в причастности к деятельности контрреволюционной фашистской организации. После приговора его отправили в Байкало-Амурский исправительно-трудовой лагерь (Бамлаг), а затем перевели в Узбекистан, где он и умер 22 февраля 1938 года.
В 1956 году Рихард Фасмер был реабилитирован.

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