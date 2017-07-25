Эрмитаж согласовал установку мемориального знака с именем репрессированного ученого-арабиста

Администрация Государственного Эрмитажа согласовала установку мемориального знака с именем Рихарда (Романа) Фасмера — востоковеда-арабиста, который до 1934 года был хранителем отдела нумизматики Эрмитажа. Фасмер был репрессирован, получил 10 лет лагерей и умер в 1938 году в Узбекистане.

О согласовании установки мемориального знака сообщил журналист Сергей Пархоменко. Он является координатором проекта «Последний адрес», участники которого добиваются установки памятных табличек с именами жертв сталинского террора.

Мемориальный знак с именем Фасмера появится на здании во дворе Эрмитажного театра — там, где раньше находились квартиры сотрудников музея.