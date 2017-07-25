Бывший главный редактор «Ленты.ру» Алексей Гореславский уйдет из Rambler&Co в администрацию президента

Исполнительный директор по медиа Rambler&Co, бывший главный редактор «Ленты.ру» Алексей Гореславский станет замглавы управления общественных проектов администрации президента РФ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к Кремлю.

«Гореславский точно займет этот пост, в течение месяца его оформят», — сказал один из источников. Собеседники РБК считают, что в Кремле Гореславский станет курировать интернет.

Управление общественных проектов возглавляет Сергей Новиков, который пришел в администрацию президента из «Росатома» вместе с Сергеем Кириенко. Управлению с 2017 года подчинены департаменты информационной политики, по современным коммуникационным технологиям и по работе с гражданским обществом, пишет РБК.