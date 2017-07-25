Банк «Югра» подал в суд на ЦБ

Банк «Югра», в котором 10 июля была введена временная администрация, подал в Арбитражный суд Москвы иск к ЦБ. Заявление размещено в картотеке дел суда. «Югра» просит признать незаконными действия и решения Центробанка.

«Югра» занимает 30 место по размеру активов в списке российских банков. На его счетах хранятся более 180 миллиардов рублей. 170 миллиардов — это застрахованные вклады, которые должны быть полностью компенсированы. Агентство страхования вкладов 20 июля объявило о начале выплат вкладчикам.

Центробанк ввел в «Югре» временную администрацию в связи с «неустойчивым финансовым положением» банка и «наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков». При этом лицензия у «Югры» не была отозвана.