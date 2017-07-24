Жириновский попросил правительство починить подаренный ему «Ё-мобиль»

Владимир Жириновский направил в правительство письмо с просьбой помочь починить его «Ё-мобиль». Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на документ.

Письмо на имя вице-премьера Дмитрия Рогозина было отправлено в конце июня. В нем Жириновский жаловался, что «Ё-кроссовер», подаренный ему Михаилом Прохоровым, после года эксплуатации перестал заряжаться. Специалистов, способных починить автомобиль, найти не удалось

«Прошу вас дать распоряжение оказать содействие в ремонте автомобиля, восстановлении технической и проектной документации на него либо техническом переоснащении», — написал лидер ЛДПР. В пресс-службе партии подтвердили факт отправки письма, уточнив, что ожидают ответа из Белого дома.

По информации «Коммерсанта», Дмитрий Рогозин согласился помочь Жириновскому и поручил Минпромторгу рассмотреть обращение политика.