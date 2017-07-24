Жириновский попросил правительство починить подаренный ему «Ё-мобиль»

Коммерсант
07:02, 24 июля 2017
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Владимир Жириновский направил в правительство письмо с просьбой помочь починить его «Ё-мобиль». Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на документ.

Письмо на имя вице-премьера Дмитрия Рогозина было отправлено в конце июня. В нем Жириновский жаловался, что «Ё-кроссовер», подаренный ему Михаилом Прохоровым, после года эксплуатации перестал заряжаться. Специалистов, способных починить автомобиль, найти не удалось

«Прошу вас дать распоряжение оказать содействие в ремонте автомобиля, восстановлении технической и проектной документации на него либо техническом переоснащении», — написал лидер ЛДПР. В пресс-службе партии подтвердили факт отправки письма, уточнив, что ожидают ответа из Белого дома.

По информации «Коммерсанта», Дмитрий Рогозин согласился помочь Жириновскому и поручил Минпромторгу рассмотреть обращение политика.

В частном разговоре с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым Дмитрий Рогозин предложил подключить к решению вопроса корпорацию Уралвагонзавод (производитель вагонов и бронетехники), чтобы она приделала к «Ё-мобилю» господина Жириновского гусеницы и пушку.

Коммерсант
Проект отечественного гибридного автомобиля «Ё-мобиль» был запущен в 2010 году Михаилом Прохоровым. В рамках проекта предполагалось запустить серийное производство нескольких моделей, в том числе легковой гибридный автомобиль, внедорожник и кроссовер. На их выпуск было получено более 200 тысяч предзаказов.
В 2014 году проект был закрыт. Группы ОНЭКСИМ Прохорова передала  все технологии государственному институту НАМИ за 1 евро.
В том же году издание «Русский автомобиль» писало, что всего было произведено четыре машины — включая ту, что была подарена Жириновскому. Эти автомобили построили в Минске, их производство обошлось Михаилу Прохорову в один миллион евро.

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