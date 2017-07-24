В Дагестане похитили министра строительства и ЖКХ. Его освободили, похитители задержаны

В Дагестане задержали похитителей министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики. Об этом сообщили в Следственном комитете, не приводя имя министра. На сайте министерства сказано, что ведомством руководит Ибрагим Казибеков.

Покушение произошло 20 июля, когда двое жителей Махачкалы, угрожая оружием, захватили министра и потребовали денег (по данным «Лайфа», 70 миллионов рублей). На следующий день, 21 июля, они были задержаны при передаче 30 миллионов рублей.

Министр был освобожден, пострадал он или нет, не сообщается. Как сообщает «Лайф», уже в день освобождения он присутствовал на совещании в правительстве.

Против задержанных возбудили дело по статьям о похищении человека, вымогательстве и незаконном обороте оружия.