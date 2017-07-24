Ученые рассказали о девятилетней девочке с ВИЧ-инфекцией, которая 8 лет живет без лекарств

Девятилетняя девочка уже 8,5 лет живет после заражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), не принимая лекарства. Об этом случае рассказали исследователи на 9-й конференции по изучению ВИЧ Международного общества СПИДа.

Обычно, чтобы подавить распространение вируса, человек с ВИЧ-инфекцией должен пожизненно принимать антиретровирусные препараты. Девочка, о которой шла речь в докладе, родилась у ВИЧ-положительной матери, не принимавшей лекарства, и получила антиретровирусную терапию в 2 месяца. Ее перестали лечить, когда ей было 11 месяцев.

С тех пор она ежегодно проходила исследования, которые выявляли, что вирус продолжает все еще находится в ее иммунных клетках, однако он не активен — то есть не распространяется. У девочки нет известных генетических мутаций, которые бы защищали ее от ВИЧ-инфекции, поэтому ученые склонны объяснять такой эффект ранней терапией.