Ученые рассказали о девятилетней девочке с ВИЧ-инфекцией, которая 8 лет живет без лекарств

Associated Press
18:03, 24 июля 2017
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Девятилетняя девочка уже 8,5 лет живет после заражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), не принимая лекарства. Об этом случае рассказали исследователи на 9-й конференции по изучению ВИЧ Международного общества СПИДа.

Обычно, чтобы подавить распространение вируса, человек с ВИЧ-инфекцией должен пожизненно принимать антиретровирусные препараты. Девочка, о которой шла речь в докладе, родилась у ВИЧ-положительной матери, не принимавшей лекарства, и получила антиретровирусную терапию в 2 месяца. Ее перестали лечить, когда ей было 11 месяцев.

С тех пор она ежегодно проходила исследования, которые выявляли, что вирус продолжает все еще находится в ее иммунных клетках, однако он не активен — то есть не распространяется. У девочки нет известных генетических мутаций, которые бы защищали ее от ВИЧ-инфекции, поэтому ученые склонны объяснять такой эффект ранней терапией.

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Подобная тактика лечения — провести кратковременную агрессивную терапию после заражения — уже давно интересует ученых. Конкретно этот случай обнаружили в рамках исследования, которое проходило в 2005–2011 годах в Южно-Африканской Республике. В его рамках обследовали 400 ВИЧ-положительных детей.
До этого много говорили о случае девочки из Миссисипи, которой провели терапию и у которой не было признаков заболевания в течение 27 месяцев, однако потом вирусная нагрузка стала увеличиваться, и ей пришлось начать прием препаратов.
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