СК закрыл дело против главреда уральского агентства. Ее обвиняли в разжигании ненависти к социальной группе «обыватели»

Следственный комитет России закрыл уголовное дело против главреда уральского агентства «Между строк» Натальи Вахониной, сообщает РИА Новости.

Наталья Вахонина обвинялась в том, что в 2011 году выложила в группе «Русский образ Нижний Тагил» во «ВКонтакте» песни группы «Хук справа». Как говорилось в заключении экспертов, эти песни разжигали ненависть к социальной группе «обыватели». В августе 2016 года дома у журналистки прошел обыск.

Вахонина всегда отрицала свою вину. По ее словам, следователи просили ее признать вину, а в обмен обещали закрыть уголовное дело, поскольку срок давности все равно прошел. Вахонина отказалась. В итоге в СК заявили, что журналистка невиновна.