Президент Польши объявил, что наложит вето на законы о судебной реформе

Президент Польши Анджей Дуда объявил, что наложит вето на законы о судебной реформе, которые были раскритикован Еврокомиссией и привел к массовым протестам.

Дуда намерен отклонить законопроекты, которые переводят Верховный суд в подчинение Минюсту и наделяют генпрокурора полномочиями по назначению судей.

Законопроекты были приняты Сенатом Польши 15 июля. Они были раскритикованы Еврокомиссией, которая заявила, что таким образом суды перестают быть независимыми.

Продвижением документов занималась правящая партия «Право и справедливость». Оппозиция устроила массовые протесты.

Yesterday's protest in front of the Highest Court in Warsaw. Demonstrations took place across Poland.. pic.twitter.com/72kGZkila6 — Kasia Mortoń (Kate) (@K_E_Morton) July 23, 2017