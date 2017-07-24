Президент Польши объявил, что наложит вето на законы о судебной реформе

BBC News
08:41, 24 июля 2017
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Президент Польши Анджей Дуда объявил, что наложит вето на законы о судебной реформе, которые были раскритикован Еврокомиссией и привел к массовым протестам.

Дуда намерен отклонить законопроекты, которые переводят Верховный суд в подчинение Минюсту и наделяют генпрокурора полномочиями по назначению судей.

Законопроекты были приняты Сенатом Польши 15 июля. Они были раскритикованы Еврокомиссией, которая заявила, что таким образом суды перестают быть независимыми.

Продвижением документов занималась правящая партия «Право и справедливость». Оппозиция устроила массовые протесты.

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