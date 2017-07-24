От «Дома с писателями» отвалился барельеф с Гоголем

Гоголь рухнул. Дом Бройдо в Плотниковом переулке, знаменитый «Дом с писателями», уже не первый год постепенно теряющий л...

От московского «Дома с писателями» отвалился барельеф с Николаем Гоголем. Об этом сообщает общественное движение «Архнадзор». Обломки забрали местные жители.

Доходный дом, на котором установлены лепные фризы с писателями (в том числе Львом Толстым и Александром Пушкиным), был построен в 1907 году. По одной из версий, изначально фризы предназначались для Музея изящных искусств на Волхонке.

В последние годы фигуры писателей постепенно разрушались. Местные жители просили восстановить их, но реставрационные работы так и не начались.