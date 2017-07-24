«Мы не занимаемся перепечаткой чьих-либо жалоб». РБК объяснило отказ публиковать текст о «секретной тюрьме» ФСБ

Редакция РБК отказалась публиковать расследование Ильи Рождественского о «секретной тюрьме» ФСБ в Подмосковье, так как оно не было должным образом проверено. Об этом в фейсбуке написала один из руководителей объединенной редакции Елизавета Голикова.

Она заметила, что издание «не занимается перепечаткой чьих-либо жалоб в полном объеме», а информация должна проходить «профессиональную экспертизу». В редакции не видят «оснований безоговорочно доверять текстам адвокатских допросов».

«История не может быть основана на мнении одной стороны», — напомнила Голикова.

При этом в тексте Рождественского, который в итоге был опубликован в Republic, указано, что информацию от адвокатов подтвердили два неназванных источника, связанных с расследованием дел о терроризме. «В ФСБ и СКР, куда мы отправляли запросы по всем эпизодам, упоминающимся в этой статье, также не ответили», — сказано в материале