«Мы не занимаемся перепечаткой чьих-либо жалоб». РБК объяснило отказ публиковать текст о «секретной тюрьме» ФСБ

Елизавета Голикова
10:32, 24 июля 2017
Надежный источник

Редакция РБК отказалась публиковать расследование Ильи Рождественского о «секретной тюрьме» ФСБ в Подмосковье, так как оно не было должным образом проверено. Об этом в фейсбуке написала один из руководителей объединенной редакции Елизавета Голикова.

Она заметила, что издание «не занимается перепечаткой чьих-либо жалоб в полном объеме», а информация должна проходить «профессиональную экспертизу». В редакции не видят «оснований безоговорочно доверять текстам адвокатских допросов».

«История не может быть основана на мнении одной стороны», — напомнила Голикова.

При этом в тексте Рождественского, который в итоге был опубликован в Republic, указано, что информацию от адвокатов подтвердили два неназванных источника, связанных с расследованием дел о терроризме. «В ФСБ и СКР, куда мы отправляли запросы по всем эпизодам, упоминающимся в этой статье, также не ответили», — сказано в материале

Мы и дальше будем настаивать на соблюдении принятых РБК форматов, сбалансированности подачи информации и праве руководителей редакции принимать решения о том, в каком виде и когда должен выходить тот или иной текст.

Елизавета Голикова
После отказа РБК публиковать полноценный материал о «секретных тюрьмах» (журналисту, по его собственным словам, предложили написать только новость) Рождественский уволился из холдинга.
В расследовании Рождественского говорится о пяти фигурантах дел о терроризме и убийствах, которые описывают пытки в подмосковной «секретной тюрьме» ФСБ.

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