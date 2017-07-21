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«Ведомости»: Forbes оказывает давление на журналистов, которые выступали в суде по делу об изменении редакционной политики

Ведомости
16:31, 21 июля 2017
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Руководство российского Forbes оказывает давление на сотрудников, которые выступали свидетелями на суде по иску журналистки Елены Зубовой, заявившей о незаконном изменении редакционной политики издания. Об этом сообщают «Ведомости».

О том, что на свидетелей — журналисток Елену Березанскую и Марию Абакумову — может оказываться давление, заявила на пресс-конференции сама Зубова. 

«Я со слов Абакумовой знаю, что неожиданная реакция работодателей на выступление в качестве свидетеля в суде вынудила ее уйти в незапланированный отпуск», — цитирует ее газета.

Елена Березанская также находится в отпуске. В чем заключалось давление на нее, не уточняется.

Два источника «Ведомостей» в редакции Forbes также заявили, что знают о возможном давлении на свидетелей.

Бывшая журналистка Forbes Елена Зубова подала иск к издателю Александру Федотову и главному редактору Николаю Ускову из-за изменений редакционной политики, вынудивших ее уйти из журнала. Пресненский суд Москвы отклонил иск.
«После 2014 года, когда появился закон, ограничивающий участие иностранного капитала в СМИ, произошла очередная зачистка, она отразилась и на российском издании Forbes», — говорила Зубова в интервью «Медузе».
В ноябре 2016 года журналисты Forbes обратились к Александру Федотову с письмом, в котором попросили объяснить, почему в очередном рейтинге самых высокооплачиваемых топ-менеджеров России не была указана зарплата главы ВТБ Андрея Костина — при том, что Костин занял третье место в списке.

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