«Ведомости»: Forbes оказывает давление на журналистов, которые выступали в суде по делу об изменении редакционной политики

Руководство российского Forbes оказывает давление на сотрудников, которые выступали свидетелями на суде по иску журналистки Елены Зубовой, заявившей о незаконном изменении редакционной политики издания. Об этом сообщают «Ведомости».

О том, что на свидетелей — журналисток Елену Березанскую и Марию Абакумову — может оказываться давление, заявила на пресс-конференции сама Зубова.

«Я со слов Абакумовой знаю, что неожиданная реакция работодателей на выступление в качестве свидетеля в суде вынудила ее уйти в незапланированный отпуск», — цитирует ее газета.

Елена Березанская также находится в отпуске. В чем заключалось давление на нее, не уточняется.

Два источника «Ведомостей» в редакции Forbes также заявили, что знают о возможном давлении на свидетелей.