В Зимбабве охотник убил сына льва Сесила, которого в 2015 году застрелил американский дантист
В Зимбабве охотник убил льва Ксанду — сына льва Сесила, убитого американским стоматологом Уолтером Палмером в 2015 году.
Ксанда был убит 7 июля за пределами парка Хванге, сообщает AFP. Ему было шесть лет — охота на льва этого возраста легальна, отмечает The Telegraph.
О гибели льва стало известно после того, как местный охотник Ричард Кук вернул ученым его электронный ошейник (как и Сесил, Ксанда был объектом исследования Оксфордского университета). Кук, по всей видимости, руководил охотой; кто именно убил льва, неизвестно.
Ксанда был лидером собственного прайда, в который входят две львицы и несколько львят.
I photographed Cecil's son Xanda on the morning of 29 May 2017 outside of Little Makalolo Camp in Hwange Game Reserve. He and his pride of 10 were hunting buffalo close to the camp.Опубликовано Bert Duplessis 6 июня 2017 г.
Ученые добиваются запрета охоты на расстоянии пяти километров от границ национального парка Хуэндж, где живут около 550 львов. Они хотят защитить львов, которые выходят за пределы парка (англ. яз.).