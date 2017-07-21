В Зимбабве охотник убил сына льва Сесила, которого в 2015 году застрелил американский дантист

В Зимбабве охотник убил льва Ксанду — сына льва Сесила, убитого американским стоматологом Уолтером Палмером в 2015 году.

Ксанда был убит 7 июля за пределами парка Хванге, сообщает AFP. Ему было шесть лет — охота на льва этого возраста легальна, отмечает The Telegraph.

О гибели льва стало известно после того, как местный охотник Ричард Кук вернул ученым его электронный ошейник (как и Сесил, Ксанда был объектом исследования Оксфордского университета). Кук, по всей видимости, руководил охотой; кто именно убил льва, неизвестно.

Ксанда был лидером собственного прайда, в который входят две львицы и несколько львят.