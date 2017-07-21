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РБК прекратит выпуск газеты на три недели в августе

Коммерсант
11:16, 21 июля 2017
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Ежедневная РБК в августе 2017 года перестанет выходить на три недели. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в холдинге.

«Пауза в августе была запланирована и связана с низким сезоном как для рынка, так и для нашей аудитории», — заявили в пресс-службе холдинга РБК. График выхода газеты был утвержден в конце 2016 года.

Один из руководителей редакции Игорь Тросников заявил, что во время паузы газету планируется «довести до ума». Изменения могут затронуть макет издания и рубрик.

Тросников подчеркнул, что решение никак не связано со сменой собственника в холдинге. Гендиректор РБК Николай Молибог рассказал, что приостановка выпуска газеты рассматривалась и в 2016 году.

Сооснователь РБК Артем Инютин заявил «Коммерсанту», что в прошлом выпуск газеты не прекращался «даже в кризисные времена». 

Согласно выходным данным, тираж РБК сейчас составляет 80 тыс. экземпляров, охват одного номера газеты, по данным Mediascope за декабрь 2016 — апрель 2017 года, достигает 282,7 тыс. человек. Совокупная аудитория холдинга (в него входят газета, телеканал, журнал и тематические проекты) оценивается в 23 млн человек в месяц.  

Коммерсант
Холдинг РБК с июня 2017 года принадлежит бизнесмену Григорию Березкину, который купил его у Михаила Прохорова. Руководство редакции РБК сменилось в 2016 году — в мае после увольнения главреда газеты Максима Солюса холдинг покинули Роман Баданин и Елизавета Осетинская, а в июле на их место пришли работавшие в ТАСС и «Коммерсанте» Елизавета Голикова и Игорь Тросников.

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