РБК прекратит выпуск газеты на три недели в августе

Ежедневная РБК в августе 2017 года перестанет выходить на три недели. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в холдинге.

«Пауза в августе была запланирована и связана с низким сезоном как для рынка, так и для нашей аудитории», — заявили в пресс-службе холдинга РБК. График выхода газеты был утвержден в конце 2016 года.

Один из руководителей редакции Игорь Тросников заявил, что во время паузы газету планируется «довести до ума». Изменения могут затронуть макет издания и рубрик.

Тросников подчеркнул, что решение никак не связано со сменой собственника в холдинге. Гендиректор РБК Николай Молибог рассказал, что приостановка выпуска газеты рассматривалась и в 2016 году.

Сооснователь РБК Артем Инютин заявил «Коммерсанту», что в прошлом выпуск газеты не прекращался «даже в кризисные времена».