Алексею Пичугину снова отказали в помиловании

Алексей Пичугин был главой службы внутренней экономической безопасности «ЮКОСа». Его признали виновным в организации нескольких убийств, в том числе мэра Нефтеюганска Владимира Петухова в 1998 году. В 2007 году его приговорили к пожизненному заключению. Своей вины он не признал.

В ноябре 2015 года Пичугин подал прошение о помиловании, однако ему было отказано. Позже его мать обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой о помиловании сына; в письме она писала , что уже 13 лет не может «положить руку на плечо своего сына» и «доведена до последней точки отчаяния».

В июне 2017 года Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить Пичугину компенсацию в 15 тысяч евро за несоблюдение при его преследовании принципа презумпции невиновности и другие нарушения.