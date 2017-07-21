Алексею Пичугину снова отказали в помиловании
Комиссия по вопросам помилования Оренбургской области отклонила прошение о помиловании сотрудника службы безопасности «ЮКОСа» Алексея Пичугина, который отбывает пожизненное заключение за убийство.
Почему комиссия отказалась поддержать его ходатайство, не сообщается.
Алексей Пичугин был главой службы внутренней экономической безопасности «ЮКОСа». Его признали виновным в организации нескольких убийств, в том числе мэра Нефтеюганска Владимира Петухова в 1998 году. В 2007 году его приговорили к пожизненному заключению. Своей вины он не признал.
В ноябре 2015 года Пичугин подал прошение о помиловании, однако ему было отказано. Позже его мать обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой о помиловании сына; в письме она писала, что уже 13 лет не может «положить руку на плечо своего сына» и «доведена до последней точки отчаяния».
В июне 2017 года Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить Пичугину компенсацию в 15 тысяч евро за несоблюдение при его преследовании принципа презумпции невиновности и другие нарушения.
О подаче Пичугиным нового прошения о помиловании стало известно 12 июля. Глава СПЧ обратился к губернатору Оренбургской области с просьбой поддержать ходатайство.