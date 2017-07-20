«Яблоко» оценило российскую операцию в Сирии в 140 миллиардов рублей

Россия с сентября 2015 года потратила на операцию в Сирии от 108 до 140,4 миллиарда рублей. Такие расчеты партии «Яблоко» 20 июля 2017 года приводят «Ведомости».

Главной статьей расходов стали боевые вылеты, на которые Россия, по версии «Яблока», потратила от 90 до 117 миллиардов рублей. От 3,5 до 6,3 миллиарда рублей ушло на пуски 71 крылатой ракеты «Калибр».

От 9,3 до 11,5 миллиарда рублей составили потери военной техники: три самолета (Су-24, Су-33 и МиГ-29), пять вертолетов (два Ми-8, два Ми-35, один Ми-28), а также 11 беспилотников. Семьям погибших выплатили 102 миллиона рублей. Еще 3,8 миллиарда ушло на выплаты военным и питание.

В «Яблоке» отмечают, что в своих расчетах они не учли расходы на полеты стратегической авиации, развертывание противовоздушной обороны и содержание частных военных компаний. Аналитики полагают, что эти статьи могут увеличить расходы до полутора раз.

«Яблоко» потребовало от Минфина обнародовать расходы на сирийскую операцию.