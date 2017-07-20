В Испании в сгоревшей квартире нашли тело 32-летней женщины из России

В Валенсии 16 июля была убита 32-летняя гражданка России. По подозрению в убийстве 20 июля задержали ее любовника, сообщает El Mundo.

Тело женщины, которую испанские СМИ называют Ириной Г., было обнаружено 16 июля в сгоревшем доме. Позже было установлено, что она умерла насильственной смертью, получив множественные удары по голове.

По информации издания Las Provincias, в момент задержания преступник находился вместе с семилетним сыном погибшей. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова заявила РИА Новости, что выясняет судьбу ребенка.