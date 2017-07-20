В Испании нашли три украденные картины Фрэнсиса Бэкона

Полиция Испании нашла три из пяти картин Фрэнсиса Бэкона, которые были украдены в июле 2015 года. Какие именно работы найдены и где их удалось обнаружить, полиция не сообщает.

Кража была совершена из квартиры друга Бэкона в Мадриде. Преступники заблокировали сигнализацию, забрали картины и сейф с драгоценностями. Отпечатков пальцев они не оставили.

Рыночная стоимость пяти украденных картин оценивается почти в 30 миллионов долларов. По словам экспертов, речь идет о крупнейшей краже предметов современного искусства в Испании.

В ходе расследования дела были арестованы 10 человек. Семерых подозреваемых задержали в мае 2016 года, еще троих — в январе 2017 года.