Против московских полицейских завели дело о нападении на мужчину и его адвоката

Следственный комитет возбудил уголовное дело против полицейских, которых подозревают в нападении на мужчину и его адвоката в отделе полиции «Лефортово». Дело возбуждено по пункту «а» части 3 статьи 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия).

В сообщении СК указано только, что преступление было совершено 30 июня. О наличии подозреваемых или их задержании ничего не сообщается.

Об избиении в ОВД «Лефортово» ранее сообщила адвокат Вера Подколзина. Она рассказала, что 30 июня в отдел пришел ее подзащитный Виталий Дрос. Его должны были опросить по заявлению страховой компании — та заподозрила, что Дрос намеренно разбил свою машину, а затем потребовал возмещение.

Дрос отказался давать показания до приезда адвоката Подколзиной. В ответ не представившийся полицейский начал кричать на него, а потом избивать. В нападении, по словам Дроса, участвовал майор полиции Михаил Сапрыкин.

После избиения Дросу вернули телефон и он позвонил Подколзиной. Она приехала в отделение, где ее также схватили за предплечье и начали сталкивать с лестницы. Подколзина обратилась в управление собственной безопасности МВД.

Затем, по ее словам, к ней обратился адвокат Сапрыкина с предложением выплатить 800 тысяч рублей компенсации. На просьбу Подколзиной оформить мировое соглашение официально полицейские ответили отказом. После этого против нее и Дроса написали заявление о клевете.