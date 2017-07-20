Присяжная по делу об убийстве Бориса Немцова рассказала об угрозах

Медиазона
12:31, 20 июля 2017
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Присяжная по делу об убийстве Бориса Немцова, которую судья исключил из коллегии через пять месяцев после начала процесса, рассказала «Медиазоне» об угрозах.

По словам Александры Карасевой, после исключения из коллегии ей «открытым текстом дали понять, что в случае нарушения обязательств подписок о неразглашении меня при желании могут привлечь не только по прописанным в подписках статьям УК, но и за воспрепятствование правосудию, а также „организовать“ дело за получение взятки или мошенничество».

Другой присяжный Владимир Огуенко, который вышел из коллегии за месяц до вердикта, рассказал, что Карасева была одной из самых внимательных присяжных. Сама Карасева считает, что ее удалили из процесса, поскольку она много интересовалась связями фигуранта дела Тамерлан Эскерханова с бывшим заместителем командира батальона «Север» Русланом Геремеевым, которого адвокаты семьи Немцова считают заказчиком убийства Немцова.

Формально присяжную Карасеву исключили из коллегии, поскольку она выступала представителем в суде по трудовому спору в Ивановской области в октябре 2016 года.

«Это был скорее формальный предлог для удаления», — уверена Карасева. По ее словам, в ноябре—апреле по просьбе прокуратуры подразделение МВД провело дополнительную проверку присяжных, которых попросили заполнить расширенную анкету, но «результаты проверки были применены к присяжным избирательно».

Медиазона
Политик Борис Неццов был убит 27 февраля в центре Москвы. По делу об убийстве обвиняемыми проходили пять человек, в том числе бывший военнослужащий батальона «Север» Заур Дадаев — его считают убийцей Немцова.
Коллегия присяжных состояла из 22 человек. К концу процесса в ней осталось 13 присяжных. Большинство присяжных объявили всех фигурантов дела виновными и незаслуживающими снисхождения. Не по всем фигурантам присяжные голосовали единодушно: больше всего сомнений у них было в вине Хамзата Бахаева, которого семья Немцова считает невиновным. В итоге Дадаев получил 20 лет колонии; другие фигуранты — от 11 до 19 лет. Бахаев получил меньше всех.

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