Присяжная по делу об убийстве Бориса Немцова рассказала об угрозах

Присяжная по делу об убийстве Бориса Немцова, которую судья исключил из коллегии через пять месяцев после начала процесса, рассказала «Медиазоне» об угрозах.

По словам Александры Карасевой, после исключения из коллегии ей «открытым текстом дали понять, что в случае нарушения обязательств подписок о неразглашении меня при желании могут привлечь не только по прописанным в подписках статьям УК, но и за воспрепятствование правосудию, а также „организовать“ дело за получение взятки или мошенничество».

Другой присяжный Владимир Огуенко, который вышел из коллегии за месяц до вердикта, рассказал, что Карасева была одной из самых внимательных присяжных. Сама Карасева считает, что ее удалили из процесса, поскольку она много интересовалась связями фигуранта дела Тамерлан Эскерханова с бывшим заместителем командира батальона «Север» Русланом Геремеевым, которого адвокаты семьи Немцова считают заказчиком убийства Немцова.

Формально присяжную Карасеву исключили из коллегии, поскольку она выступала представителем в суде по трудовому спору в Ивановской области в октябре 2016 года.