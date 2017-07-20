«Открытая Россия» обжаловала признание одноименной британской организации «нежелательной» в России

Адвокат «Открытой России» Сергей Бадамшин подал иск к Генпрокуратуре и Минюсту РФ об отмене решения о признании британской организации Otkrytaya Rossia «нежелательной» в России.

В иске сказано, что Генпрокуратура «не опиралась на реальные факты и обстоятельства и ничем не подтвердила доводы о том, что OR представляет угрозу безопасности России».

По мнению истца, решение Генпрокуратуры нарушает Конституцию РФ и Европейскую конвенцию по правам человека.