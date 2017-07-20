«Открытая Россия» обжаловала признание одноименной британской организации «нежелательной» в России
Адвокат «Открытой России» Сергей Бадамшин подал иск к Генпрокуратуре и Минюсту РФ об отмене решения о признании британской организации Otkrytaya Rossia «нежелательной» в России.
В иске сказано, что Генпрокуратура «не опиралась на реальные факты и обстоятельства и ничем не подтвердила доводы о том, что OR представляет угрозу безопасности России».
По мнению истца, решение Генпрокуратуры нарушает Конституцию РФ и Европейскую конвенцию по правам человека.
По словам Бадамшина, организация никогда не занималась проектами, которые могут подрывать основы конституционного стоя страны.
В апреле 2017 года Генпрокуратура России признала «нежелательными организациями» зарегистрированные в Великобритании Otkrytaya Rossia и Open Russia Civic Movement.
В «Открытой России» заявили, что никак не связаны с этими организациями, поэтому решение работы движения не касается. В Генпрокуратуре позже подтвердили это. Тем не менее, в июне координатора движения в Краснодаре Яну Антонову оштрафовали за осуществление деятельности «нежелательной организации».
Сотрудничество с «нежелательными организациями», согласно российскому законодательству, предполагает уголовное наказание вплоть до лишения свободы.