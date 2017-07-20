Певица Мадонна потребовала снять с аукциона письмо от Тупака Шакура, адресованное ей. Об этом сообщает CNN.

По данным издания, Мадонна обратилась в Верховный суд штата Нью-Йорк с жалобой, что на аукционе собираются продать более 20 предметов, которые на самом деле принадлежат ей. Суд принял решение временно приостановить аукцион, который должен был состояться 19 июля.

По словам Мадонны, она была уверена, что письмо от Тупака, с которым она встречалась в начале 1990-х, до сих пор у нее, и она не знает, как оно попало на аукцион. Это же касается и других предметов на торгах, например расчески с волосами Мадонны и ее нижнего белья.