Фигурантами дела о гибели людей при землетрясении в Аматриче стали пять человек. Они отвечали за строительство разрушенных домов в 1970-е

В Италии пять человек стали фигурантами дела о гибели людей в городе Аматриче во время землетрясения в августе 2016 года. Об этом сообщил итальянский телеканал TG1.

Речь идет о 18 погибших в двух домах, построенных в 1970-е годы за государственный счет. По версии прокуратуры, при строительстве ради экономии были допущены нарушения. «Дома были так построены, что упали бы при любом землетрясении», — заявил представитель прокуратуры.

По делу подозреваются двое руководителей фирмы-подрядчика и трое региональных и городских чиновников, из которых один работает в настоящее время. Все фигуранты дела, кроме него, родились в 1930-х годах.

Это первое дело о гибели людей в этом землетрясении, пишет Il Sole 24 Ore.