Елена Мизулина снова внесла в Госдуму отклоненный законопроект о запрете бэби-боксов

В базе на сайте Госдумы нового законопроекта пока нет. Отличается ли он чем-то от старого, в пресс-службе не уточнили.

«Законопроект был отклонен без обсуждения и без приглашения автора, что, по словам Елены Мизулиной, является грубейшим нарушением регламента и ее конституционных прав как парламентария», — заявила ее пресс-служба.

Член Совета Федерации Елена Мизулина снова внесла в Госдуму законопроект о запрете бэби-боксов — аналогичный тому, который депутаты Госдумы отклонили 19 июля.

Мизулина внесла законопроект о запрете в России бэби-боксов в 2016 году. Она предложила штрафовать медучреждения за установку «бэби-боксов» на суммы до пяти миллионов рублей и приостанавливать их деятельность.

В правительстве законопроект поддержали, рекомендовав «существенно доработать», в том числе из-за предлагаемых в нем чрезмерно строгих санкций. 19 июля в Госдуме отклонили законопроект без обсуждения.

Бэби-боксы существуют в нескольких российских регионах. Законодательно их работа не закреплена. В Госдуму несколько раз был внесен законопроект о регулировании их деятельности, но он также пока не был рассмотрен.

С критикой бэби-боксов, помимо Мизулиной, выступала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова высказывалась против запрета. Согласно опросу Фонда общественного мнения, введение запрета не поддерживают более половины россиян.