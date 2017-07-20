АСВ начало выплаты вкладчикам «Югры»

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) объявило о начале выплат вкладчикам банка «Югра», в котором ввели временную администрацию. С 20 июля выплаты производят Сбербанк, «ВТБ 24», Россельхозбанк, «Открытие» и «Уралсиб».

На сайте АСВ указано, в какой банк-агент надо обращаться с за выплатами в зависимости от региона и от первой буквы фамилии вкладчика. Вклады возмещают в пределах 1,4 миллиона рублей (пересчет валютных вкладов производят по курсу ЦБ на 10 июля).