Владелец трети московских эвакуаторов объявил о банкротстве

Компания «Мосгорлогистик», которая владеет третью московских эвакуаторов, объявила о предстоящем банкротстве. Уведомление, по информации «Ведомостей», было опубликовано еще 15 июня.

В «Администраторе московского парковочного пространства» (АМПП) изданию подтвердили, что 27 июня расторгли контракт на эвакуацию с «Мосгорлогистик». Представители мэрии утверждают, что подрядчик повреждал эвакуируемые автомобили и не обновлял парк эвакуаторов. У компании накопилась задолженность более 100 миллионов рублей по налогам.

При этом в мэрии подтвердили, что жалобы «Мосгорлогистик» на нерентабельность эвакуации обоснованы. Стоимость перемещения одной машины составляет более 8 тысяч рублей, а водители платят за возврат машины от 3 до 7 тысяч.

Количество машин, которые надо эвакуировать, также сокращается. В 2016 году эвакуаторы вывезли на 6 процентов меньше автомобилей, чем годом ранее.

«Мосгорлогистик» — одна из трех компаний, которые занимались эвакуацией с 2013 года, когда мэрия Москвы сделала эту процедуру платной. У компании 100 машин, еще 155 эвакуаторами владеет АМПП, остальные 50 принадлежат «Сервис-интегратору».