В Одессе отменили спектакль Нонны Гришаевой. Партия «Свобода» напомнила, что актриса ездила в Крым

Одесский театр юного зрителя отменил предстоящий спектакль «Варшавская мелодия» с Нонной Гришаевой, который должен был состояться 21 июля — в день 45-летия актрисы. Причины отмены постановки не сообщаются.

15 июля местное отделение партии «Свобода» потребовало от Службы безопасности Украины разобраться, на каком основании Гришаева приедет в Одессу (где она родилась), если в 2016 году она посещала Крым.

После заявлений «Свободы» муж Гришаевой Александр Нестеров заявил, что актриса все равно намерена приехать в Одессу и выступить.