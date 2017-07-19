Трамп предложил кандидатуру нового посла в России. Это бывший посол США в Китае

Президент США Дональд Трамп выдвинул на пост посла в России дипломата Джона Хантсмана. Теперь кандидатуру должен утвердить Сенат.

Хантсман был послом США в Сингапуре (1992-1993) и в Китае (2009-2011). Он был дважды избран губернатором штата Юта, который возглавлял с 2005 по 2009 годы.

В 2012 году Хантсман участвовал в праймериз республиканцев, но уступил Митту Ромни.