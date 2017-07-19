Трамп предложил кандидатуру нового посла в России. Это бывший посол США в Китае
Президент США Дональд Трамп выдвинул на пост посла в России дипломата Джона Хантсмана. Теперь кандидатуру должен утвердить Сенат.
Хантсман был послом США в Сингапуре (1992-1993) и в Китае (2009-2011). Он был дважды избран губернатором штата Юта, который возглавлял с 2005 по 2009 годы.
В 2012 году Хантсман участвовал в праймериз республиканцев, но уступил Митту Ромни.
Trump to nominate Jon Huntsman as ambassador to Russia https://t.co/z6NlU2knfD #Trump #MAGA pic.twitter.com/03PeZvQuSK— NBC Nightly Lies (@NBCNightlyLies) July 19, 2017
В марте 2017 года CNN со ссылкой на источники сообщало, что Хантсман может стать новым послом в России. Его также рассматривали на пост госсекретаря, который занял Рекс Тиллерсон из Exxon Mobil.
После утверждения Хантсман сменит в Москве Джона Теффта, который был послом в России с 2014 года.