Трамп предложил кандидатуру нового посла в России. Это бывший посол США в Китае

Белый Дом
05:25, 19 июля 2017
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Президент США Дональд Трамп выдвинул на пост посла в России дипломата Джона Хантсмана. Теперь кандидатуру должен утвердить Сенат.

Хантсман был послом США в Сингапуре (1992-1993) и в Китае (2009-2011). Он был дважды избран губернатором штата Юта, который возглавлял с 2005 по 2009 годы.

В 2012 году Хантсман участвовал в праймериз республиканцев, но уступил Митту Ромни.

В марте 2017 года CNN со ссылкой на источники сообщало, что Хантсман может стать новым послом в России. Его также рассматривали на пост госсекретаря, который занял Рекс Тиллерсон из Exxon Mobil.
После утверждения Хантсман сменит в Москве Джона Теффта, который был послом в России с 2014 года.
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