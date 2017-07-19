Антона Мамаева выпустили из СИЗО под подписку о невыезде. Ему дали срок за разбой, несмотря на тяжелое заболевание

Тимирязевский суд Москвы отменил арест 28-летнего Антона Мамаева, приговоренного к 4,5 годам лишения свободы по обвинению в разбое. У Мамаева диагностирована спинальная мышечная атрофия, он не может самостоятельно передвигаться.

Адвокат Андрей Орлов сообщил, что на выездном заседании суда в СИЗО «Матросская тишина» Мамаеву заменили арест на подписку о невыезде. Он содержался в изоляторе, а не в колонии, поскольку вынесенный ему приговор еще не вступил в законную силу.

Как говорится в медицинском заключении, поступившем в суд, Мамаев страдает тяжелым заболеванием, наличие которого не позволяет заключать под стражу подозреваемых и обвиняемых.