Антона Мамаева выпустили из СИЗО под подписку о невыезде. Ему дали срок за разбой, несмотря на тяжелое заболевание
Тимирязевский суд Москвы отменил арест 28-летнего Антона Мамаева, приговоренного к 4,5 годам лишения свободы по обвинению в разбое. У Мамаева диагностирована спинальная мышечная атрофия, он не может самостоятельно передвигаться.
Адвокат Андрей Орлов сообщил, что на выездном заседании суда в СИЗО «Матросская тишина» Мамаеву заменили арест на подписку о невыезде. Он содержался в изоляторе, а не в колонии, поскольку вынесенный ему приговор еще не вступил в законную силу.
Как говорится в медицинском заключении, поступившем в суд, Мамаев страдает тяжелым заболеванием, наличие которого не позволяет заключать под стражу подозреваемых и обвиняемых.
О деле Антона Мамаева стало широко известно 10 июля из публикации газеты «Московский комсомолец». Мамаева и его сопровождающего осудили за нападение на знакомых, у которых они якобы отняли мотороллер. Мамаев отказывается признать себя виновным.