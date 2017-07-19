АФК «Система» пожаловалась в Кремль и Верховный суд на судью, которая рассматривает иск «Роснефти»

АФК «Система» направила в администрацию президента, Верховный суд РФ, Высшую квалификационную коллегию судей и Арбитражный суд Уральского округа жалобу на действия судьи Ирины Нурисламовой, которая рассматривает иск «Роснефти» к «Системе» о выплате 170 миллиардов рублей.

Как сообщает РБК, всего в жалобе семь пунктов. Среди них — незаконный, по мнению «Системы», обеспечительный арест ее имущества на 250 миллиардов рублей. Также Нурисламова возложила на ответчиков обязанность доказать, что компания «Башнефть» не получила ущерб в результате их действий, пишут «Ведомости».

Целью Нурисламовой, как считают в компании, «является никак не справедливое и объективное рассмотрение настоящего дела, а стремление добиться максимально быстрого взыскания денежных средств с ответчиков».

По словам представителя АФК «Система» Сергея Копытова, разбирательство «все больше напоминает средневековые процессы», где «любые возражения ответчиков отметаются».

«Стоит ли говорить об иных нарушениях, если иностранцу с пришедшим на судебное заседание переводчиком отказывают в праве выступить только на том основании, что он лично не владеет русским языком», — цитирует его «Интерфакс».